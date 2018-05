Meteo, fine settimana 'invernale': temporali e calo termico

L'ondata di maltempo giunta sull'Italia con il mese di maggio sembra non avere alcuna intenzione di lasciare lo Stivale. Anzi, durante il fine settimana dovrebbe arrivare un ulteriore peggioramento, che porterà un drastico calo delle temperature e precipitazioni abbondanti, soprattutto al Nord e al Centro.

Meteo, previsioni per sabato 12 maggio 2018

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

La giornata di sabato 12 maggio sarà nel complesso soleggiata, fatta eccezione per i temporali previsti sulle Alpi, Prealpi e sull'Appenino centro-meridionale e zone orientali adiacenti. In serata dovrebbe arrivare una nuova perturbazione dalla Francia che provocherà un peggioramento nelle regioni del Nord Ovest. Ma sarà soltanto un preludio a quello che ci aspetta per domenica.

Meteo, previsioni per domenica 13 maggio 2018

La variabilità di sabato lascerà il posto ad un profondo peggioramento nella giornata di domenica 13 maggio. La perturbazione arrivata dalla Francia attraverserà la penisola da Ovest a Est, passando per la Toscana e le regioni del Centro. Sono previsti temporali e rovesci in diverse zone: dalla Valle d'Aosta al Piemonte, dalla Liguria alla Lombardia, fino a toccare, con fenomeni meno intensi, la Toscana e il Lazio. Il tempo rimarrà più soleggiato al Sud, anche se le nubi dovrebbero arrivare sulla Campania, provocando qualche piovasco.

Le temperature

L'arrivo di questa ulteriore perturbazione provocherà un drastico abbassamento delle temperature soprattutto al Nord, dove potrebbe addirittura nevicare sulle Alpi tra i 1.500 e i 2.000 metri di altezza. Nelle regioni settentrionali il termometro potrebbe scendere anche di 5-8 gradi, con Torino e Genova che saranno le città più fredde nel weekend. Il caldo dovrebbe resistere soltanto al Sud, dove a Siracusa si potrebbero toccare i 30 gradi.