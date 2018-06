Meteo, fine settimana a due facce tra sole e temporali

Dopo decenni di assenza, sull'Italia sta per tornare l'Anticiclone delle Azzorre, che nel fine settimana dovrebbe portare una nuova ondata di bel tempo, ma non su tutta la penisola. Il fine settimana che sta per iniziare sarà infatti a due facce: caldo e soleggiato in alcune zone, piovoso e instabile in altre.

Meteo, le previsioni per il fine settimana

Sia domani, sia domenica, il bel tempo caratterizzerà le giornate del Nord, e di gran parte del Centro. Soltanto al Sud peninsulare, sul messinese, sull’Abruzzo, il Molise e il Lazio centro-meridionale fino a Roma, si avranno forti temporali pomeridiani, anche con grandinate. Temperature che saliranno al Centro-Nord con valori massimi vicini ai 28-31°C, misure più basse invece al Sud.

IlMeteo.it annuncia la prossima settimana decisamente calda e piuttosto soleggiata su gran parte d’Italia, grazie all’espansione dell’alta pressione delle Azzorre, che permetterà comunque ancora qualche temporale al Sud. Ma le temperature saliranno ulteriormente con valori massimi superiori ai 30-32°C come a Bologna, Firenze e Roma.