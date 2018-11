Meteo, weekend 'enigmatico': ma il cambio è dietro l'angolo

Tra Sabato 10 e domenica 11 novembre si vedranno i primi miglioramenti dopo un lungo periodo di maltempo, ma alcune zone saranno ancora interessate dalle precipitazioni. In Sicilia resta l'allerta arancione: La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valido fino alle ore 24 oggi. Ma la Sicilia non sarà l'unica Regione sotto la pioggia nel fine settimana: tra sabato e domenica le precipitazioni potrebbero bagnare anche Piemonte e Liguria. Queste dovrebbero comunque essere gli ultimi fenomeni avversi, prima dell'arrivo dell'alta pressione sull'Italia.

Torna il caldo

Poi, come riportano gli esperti de IlMeteo.it, tornerà il sole. La pressione infatti comincerà ad aumentare e conquisterà tutto il paese, dando inizio ad una fase stabile e spesso soleggiata: l'estate di san Martino. Da lunedì 12 quindi sole prevalente sul Belpaese, soprattutto al Centro-Sud e sulle isole maggiori.Temperature in aumento, con valori fino a 22-23°C al Sud, per almeno tutta la prossima settimana. Soltanto dopo domenica 18 novembre si prevede un cambiamento della circolazione atmosferica con l'arrivo di aria più fredda dai quadranti orientali e temperature via via più basse e consone con il periodo.

Meteo, le previsioni per domenica 11 novembre

Nella giornata di domenica 11 novembre il tempo sarà ancora instabile al Nord, con piogge sparse sui settori occidentali. Occasionali rovesci anche sulla Toscana e sui settori ionici, bel tempo altrove. Migliora via via col passare delle ore.