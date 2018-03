Meteo, un giorno di primavera poi torna il freddo: le ultime previsioni

Temporanea pausa asciutta e soleggiata su buona parte dell'Italia, valori massimi in aumento fino a 16° al Nord. Tuttavia le ultime previsioni dei modelli matematici confermano l'irruzione di aria fredda a partire da domenica.

Meteo, giovedì forti piogge al centro-nord

Il fronte freddo interesserà l'Europa. Per Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.ilmeteo.it, nei giorni successivi una nuova bassa pressione farà da calamita per il ritorno del freddo: tra lunedì e martedì prossimi entreremo in una fase più invernale che primaverile, con continui afflussi di aria gelida di origine artico-continentale.