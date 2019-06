Meteo, l'estate parte in quarta: conto alla rovescia per l'arrivo dell'anticiclone africano

Ed estate fu. Quest’anno il meteo ci ha fatto penare più del previsto, ma dopo una primavera decisamente sottotono il caldo, quello vero, sembra ormai alle porte. Già nei primi giorni di giugno in molte zone della penisola il termometro si è avvicinato ai 30° e tanti italiani hanno approfittato del week end per fare il primo bagno di stagione. È andata un po' peggio a chi vive nelle regioni meridionali interessate dai residui di un vortice ciclonico che ha portato aria più fresca e anche qualche pioggia.

Meteo giugno, cosa dicono le ultime previsioni

Stando alle ultime previsioni, nei prossimi giorni l'Italia assumerà però una maggior omogeneità sul fronte climatico grazie ad un aumento delle temperature previsto anche al Sud. Ma non è finita qui perché intorno al 6-7 giugno l’estate inizierà a fare sul serio. Tra giovedì e venerdì, con il passaggio di consegne fra l'Anticiclone delle Azzorre e quello africano, dovremo probabilmente affrontare la prima seria ondata di caldo della stagione. Si prevedono dunque tempi duri per chi non ama le temperature roventi.

Sarà un fine settimana rovente

L’anticiclone dispiegherà pienamente i suoi effetti nel prossimo fine settimana. Secondo iLMeteo.it, le regioni maggiormente colpite saranno quelle meridionali e marginalmente il versante tirrenico centrale. I valori più elevati si potranno registrare già da domenica 9 giugno nelle aree meridionali della Sardegna e nelle zone interne della Sicilia, mentre al centro- nord ci sarà qualche grado in meno. Parliamo comunque di temperature che dovrebbero superare di slancio i 30° in molte zone della penisola.

Farà meno caldo sulle regioni del nord parzialmente lambite da correnti atlantiche lievemente più fresche. Tra l’11 e il 13 giugno l’anticiclone dovrebbe poi investire tutta la penisola, portando caldo e temperature bollenti anche al centro-nord, ma si tratta di un’evoluzione ancora da confermare.