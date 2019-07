Meteo, arriva il "ribaltone" di luglio

Svolta imminente sul fronte meteo. Intendiamoci: non ci sarà nessun tracollo termico, ma a partire da martedì prossimo al centro-nord le temperature dovrebbero scendere di qualche grado portandosi su valori leggermente inferiori alla media. Non solo: il vortice ciclonico in arrivo sull'Italia porterà piogge e temporali al nord e in parte anche al centro. Ciò non significa che il sole mancherà del tutto, ma che a tratti le belle giornate saranno insidiate da piogge o acquazzoni. Chi non ama particolarmente il caldo ringrazierà. Ma andiamo con ordine.

Svolta meteo, le previsioni per la seconda settimana di luglio

Secondo gli esperti già nel corso del week end il nord-est potrebbe essere colpito da qualche pioggia. La redazione de iLMeteo.it avverte che da martedì tutto cambierà e l'estate subirà un brusco stop. Tutta "colpa" (o per merito, dipende dai punti di vista) di un "vortice ciclonico atlantico in arrivo sull'Italia verrà alimentato da aria più fredda di origine artica".

Insomma, il tempo sarà in peggioramento al nord e parte del centro con l'arrivo di violenti temporali con grandine e nubifragi sui settori centro-orientali. Il sud sarà invece coinvolto solo marginalmente. In linea generale, la settimana prossima si preannuncia dunque decisamente fresca, ventosa e con temperature sotto la media di 5-7°C.

L'estate farà i capricci (ma il sole non mancherà)

Secondo 3BMeteo, tra l'8 e il 12 luglio l'estate "si mostrerà più capricciosa", ma non mancheranno "parentesi assolate". Il contesto climatico si manterrà comunque estivo, ma le temperature potrebbero scendere di diversi gradi e "ci sarà da mettere in conto anche la possibilità di temporali talora forti".