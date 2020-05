Meteo, tra caldo torrido e temporali: nuove piogge in arrivo la prossima settimana

L'alta pressione africana fatica ad imporsi con decisione sulla penisola; nella giornata di venerdì i temporali saranno ancora presenti su tutte le regioni settentrionali, mentre sul resto dell'Italia continuerà ad andare in scena un vero anticipo d'estate con valori termici anche superiori ai 30°C.

Volgendo lo sguardo alla prossima settimana, il team del sito ilMeteo.it comunica che, dopo una giornata di lunedì 18 con tempo stabile e soleggiato su gran parte dei settori, un'altra perturbazione si sposterà rapidamente dalle Isole Baleari verso il nostro Paese portando nuove precipitazioni. Il maltempo interesserà dalle prime ore di martedì 19 buona parte del Centro, dispensando piogge e temporali anche di forte intensità.

Secondo i meterologi, intorno a metà settimana, il centro di bassa pressione coinvolgerà la Sardegna e punterà le regioni meridionali: precipitazioni localmente intense bagneranno Campania, Basilicata e Puglia. Dei temporali sono attesi inoltre sul Lazio, con rischio abbastanza elevato di grandinate e forti colpi di vento. Sul resto del Paese avremo invece un maggiore soleggiamento.

Che tempo farà nel fine settimana

Per quanto riguarda il week end, al sud sono previste temperature ben oltre i 30° con punte di 34-35 in Sicilia. In molte regioni del Centro sabato il cielo sarà nuvoloso con qualche debole piovasco su Marche, Umbria, Abruzzo e Sardegna settentrionale. Clima generalmente soleggiato al sud, rovesci ancora su diversi settori del nord. Situazione in miglioramento domenica con bel tempo su tutta la penisola: le temperature saranno sopra la media al sud, più miti al centro-nord. Per attendere un ritorno in grande stile dell'alta pressione dovremo attendere il weekend del 23 e 24 maggio.