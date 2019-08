Con le ferie arrivano anche i temporali: ecco le regioni (e le città) colpite dal maltempo

Temporali, anche forti, sulle regioni del nord, caldo e afa al centro-sud. Italia spaccata in due sul fronte meteo. Secondo le ultime previsioni oggi sono attese precipitazioni sulle regioni alpine e prealpine di Valle d’Aosta, Piemonte Nord-occidentale, Valtellina, Varesotto, Orobie, Alto Adige, Dolomiti Bellunesi e Carso.

I fenomeni potrebbero localmente assumere carattere di forte intensità con grandine e violente improvvise raffiche di vento. Trapomeriggio e sera il maltempo si estenderà anche alle altre zone del settentrione (coinvolte città come Torino, Milano, Padova, Vicenza, Venezia).

La Protezione Civile, d'intesa con le regioni coinvolte, ha emesso un avviso di ordinaria criticità per rischio temporali con allerta gialla in Veneto e in particolare tutta l'area dell'alto Piave. Nella notte tra oggi e domani i fenomeni potranno essere forti tra Verbano e Varesotto con locali nubifragi.

Previsioni meteo 7 agosto

Mercoledì 7 agosto le precipitazioni interesseranno le pianure piemontesi, quelle della Lombardia, del Veneto e del Friuli Venezia Giulia e città come Torino, Vicenza, Padova, Venezia e Milano. Non sono escluse anche grandinate di una certa intensità.

Dove pioverà giovedì 8 agosto

Giovedì 8 agosto la perturbazione si sposterà verso Sud-Est coinvolgendo con temporali e rovesci il Veneto, l'Emilia-Romagna e successivamente l'Appennino Tosco-Emiliano tra Toscana, Umbria e Marche. Il tempo andrà poi migliorando già al mattino sul Nord e dal tardo pomeriggio-sera anche al Centro.