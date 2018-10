Nuova ondata di maltempo: rischio burrasca per il ponte di Ognissanti

Il maltempo non molla la presa sull'Italia. Gli esperti parlano di un temporaneo miglioramento per la giornata di oggi, mentre in nottata è atteso un nuovo peggioramento.

Dal sito IlMeteo.it mettono in guardia sulla nuova perturbazione atlantica che da domani 31 ottobre arriverà sul nostro Paese, sospinta da venti occidentali e alimentata dallo Scirocco. Piemonte, Liguria e le isole maggiori le regioni più interessate.

Piogge intense per il ponte di Ognissanti

Ancora nubifragi anche nelle prime ore di giovedì 1 novembre, giorno di Ognissanti, con piogge diffuse inizialmente sul Nordovest e poi su tutte le altre regioni. Le precipitazioni riguarderanno infatti un po' tutto il Paese e potrebbe essere nuovamente elevato il rischio di alluvioni-lampo, in particolare su Friuli Venezia Giulia e tra Lazio e Campania. Nel pomeriggio nubifragi ancora sull’arco alpino e prealpino del Triveneto e della Lombardia.

Un nuovo fronte perturbato causerà venerdì 2 novembre un nuovo intenso peggioramento del tempo con maltempo dalla Sicilia verso le regioni centrali e quindi tutto il Nord.

Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito IlMeteo.it avverte inoltre nel weekend il tempo comincerà a migliorare da Est verso Ovest con ultime piogge al Nordovest, rimarrà piovoso e temporalesco soltanto sulla Sardegna e sulla Sicilia.

Le previsioni meteo per mercoeldì 31 ottobre

l tempo torna a peggiorare al Nordovest con piogge su Piemonte e Liguria, piogge in arrivo anche al Sud, moderate in Sicilia. Entro sera piogge sul resto del Nord, e deboli anche al Centro-Sud.