"Burrasca di vento": l'allerta della Protezione Civile

Il minino depressionario posizionato in area ionica e responsabile dei forti venti in atto su gran parte dell’Italia, determinerà un ulteriore e deciso rinforzo dei venti dai quadranti settentrionali, anche sui settori adriatici meridionali e lungo i restanti settori ionici.

L’avviso prevede dalla serata di oggi, lunedì 14 gennaio venti forti settentrionali, con rinforzi fino a burrasca o burrasca forte, su Puglia, Basilicata e Calabria, in particolare lungo i settori costieri. Previste mareggiare lungo le coste esposte.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata del 15 gennaio allerta gialla per rischio idrogeologico in Abruzzo.