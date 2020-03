Meteo, esplode la primavera. Ma da sabato cambia di nuovo tutto

Nei prossimi giorni grazie al dominio dell'alta pressione ci aspettano giornate soleggiate e via via più miti. Secondo iLMeteo.it, il bel tempo la farà da padrone su tutte le regioni, ma a fare notizia saranno le temperature. I valori massimi saranno superiori alla media del periodo. I termometri al Centro-Nord saliranno fino a raggiungere e talvolta superare i 20°C su molte città. Farà caldo a Torino, Milano, Bologna, Padova, Firenze e Roma per fare qualche esempio. La giornata più calda sarà giovedì 19, la vigilia dell'equinozio di primavera.

A partire da sabato 21 marzo le cose sono però destinate a cambiare. Il tempo peggiorerà dalle Alpi del Triveneto verso il resto del Nord con rovesci in serata e nottata. Domenica il maltempo si sposterà anche al centro, in particolare sul versante adriatico con piogge sulle Marche meridionali, in Abruzzo e fino al Molise. Le temperature sono destinate a scendere bruscamente. Si tratterà dunque di un vero e proprio colpo di coda dell'inverno.

Le previsioni a medio termine

Anche secondo 3BMeteo non è escluso che dopo il 22 marzo l'Italia possa essere interessata "dalle avvezioni di aria fredda provenienti dall'Europa orientale" che potrebbero portare ad un deciso calo delle temperature e perfino a qualche nevicata a quote relativamente basse sull'Appennino centro-meridionale. Tale situazione di instabilità potrebbe perdurare tra alti e bassi fino ai primi giorni di aprile. Si tratta comunque di una tendenza che necessita di ulteriori verifiche.