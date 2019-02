Neve, pioggia e.... vento di scirocco: cosa dicono le ultime previsioni meteo

Neve e pioggia non danno tregua. Le ultime previsioni meteo disponibili parlano chiaro: la fase di maltempo che sta interessando l'Italia proseguirà anche nelle prossime ore. Che cosa accadrà dunque sabato 2 e domenica 3 febbraio 2019? Vediamolo insieme. Se la quota neve sembra in deciso aumento a farla da padrone su molte regioni del centro-nord sarà la pioggia.

Meteo, pioggia e neve: cosa dicono le ultime previsioni

Gli esperti de iLMeteo.it avvertono che tra stasera e domani forti piogge si abbatteranno su Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Toscana, Umbria ed Emilia Romagna con accumuli di 70-90 mm. Sulle Alpi - che fino ad ora sono rimaste quasi "a secco" - si attendono vere e proprie bufere di neve con più 150 cm di accumulo a 1.000 metri su Alpi Marittime e sulle Dolomiti del Trentino Alto Adige e Veneto. Ma la neve cadrà anche sulle Orobie, in Veneto e in Friuli Venezia Giulia. Il maltempo, dopo aver interessato il settentrione, si estenderà anche sulle regioni centrali.

Le previsioni per sabato 2 febbraio (occhio ai nubifragi)

Sabato tempo perturbato. Gli esperti prevedono fenomeni intensi e continui su Liguria, Toscana, Lazio (attenzione a Roma dove saranno possibili nubifragi), Sardegna e Campania con probabili intensi temporali che dal Mar Tirreno raggiungeranno le coste e immediato entroterra.

Quota neve in netto aumento (e arriva lo scirocco)

Sulle regioni centrali la quota neve sarà oltre i 1.500/1.700 metri per via dei venti forti di Scirocco e Libeccio che determineranno il fenomeno dell'acqua alta a Venezia, fino a 120 cm (all'alba). Continuerà a nevicare soprattutto sulle Alpi Centro-Orientali tra Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia a quote elevate, mentre pioverà abbondantemente in pianura e collina.

Meteo, al centro sud aumentano le temperature. Raffiche fino a 100 km/h

Al Sud invece il protagonista sarà il vento di Scirocco con raffiche fino a 100 km/h, ma poche piogge. Da segnalare inoltre un corposo aumento delle temperature al Sud, specie in Puglia e Sicilia, dove la colonnina di mercurio potrebbe sfiorare i 19-20°C. Secondo iLMeteo, la situazione tenderà a cambiare da domenica 3 febbraio quando ci attendiamo un lento miglioramento delle condizioni meteorologiche al Nord con piogge via via più deboli e sparse e venti freddi da nord. Temporali invece interesseranno Toscana, Umbria e Marche e più occasionalmente il Sud e la Sardegna.