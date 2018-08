Meteo, nel weekend arriva la burrasca d'estate: "Rischio nubifragi"

Altro che "soliti" temporali estivi, si avvicinano all'Italia perturbazioni dalle caratteristiche prettamente autunnali. Secondo gli esperti di iLMeteo.it è imminente una svolta del tempo sull'Italia, a causa dell'avvicinarsi di una perturbazione di origine nord-europea che nei prossimi giorni in qualche modo "sconvolgerà il nostro Paese".

In base alle ultime previsioni disponibili "le prime avvisaglie di questo mutamento si avranno già domani, con primi temporali diurni che arriveranno a interessare anche le aree pianeggianti del Nord. Ma sarà nel corso del weekend che il maltempo farà la voce grossa; il vortice ciclonico irromperà sull'Italia, accompagnato da aria fredda nordica, innescando diversi fenomeni temporaleschi, che dal Nordovest si porteranno verso il Nordest".

Rischio forti temporali

C'è il rischio di forti temporali. Da iLMeteo.it giunge l'invito a "fare attenzione al rischio di nubifragi, possibili soprattutto sulla Pianura Padana centro-orientale; non si escludono grandinate e/o trombe d'aria; poi, nel corso della giornata festiva, saranno coinvolte anche le regioni centrali e il basso versante tirrenico. Temperature in crollo, con diminuzioni localmente anche di 10/12°C rispetto ai giorni scorsi. Anche la neve potrà tornare a fare la sua comparsa sulle Alpi, sopra i 1800 metri".

Le previsioni per fine agosto

Sospiro di sollievo per chi andrà in vacanza l'ultima settimana di agosto. "Per l'inizio della prossima settimana, l'ultima del mese di agosto, la perturbazione sfilerà via via verso i Balcani, lasciando spazio ad una rimonta anticiclonica che riporterà giornate soleggiate, ma condite da un clima gradevole, con valori termici che faticheranno a raggiungere i 30 gradi. Insomma, decisamente una bella rinfrescata".