Allerta arancione per forti temporali: "Rischio di fenomeni intensi"

"Continua il trend di questa settimana, con stabilità prevalente al mattino e con temporali frequenti nel pomeriggio e in serata, specie in montagna". ILMeteo.it avvisa che "anche oggi fenomeni temporaleschi interesseranno le regioni settentrionali, soprattutto i monti, ma non mancheranno sconfinamenti fin verso le aree pianeggianti. Rischio di fenomeni intensi, con grandine, non da escludere anche sugli Appennini centro-meridionali".

Allerta meteo 10 agosto

Per oggi, venerdì 10 agosto, è stata diramata dalla Protezione Civile allerta arancione su parte della Lombardia. Sempre per la giornata di oggi è stata valutata allerta gialla su Emilia Romagna, parte della Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Provincia autonoma di Trento e settori di Abruzzo e Basilicata.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione civile (www.protezionecivile.gov.it), insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo

Previsioni meteo weekend

Poi, "avremo un weekend di calma apparente, con tanto sole, caldo e qualche temporale, a carattere sparso, più probabile in montagna. Un lieve calo termico, peraltro, interesserà le regioni settentrionali, dove il clima risulterà meno opprimente. Antonio Sanò, direttore e fondatore del Meteo.it annuncia che "la prossima settimana vivrà di tre fasi: una iniziale caratterizzata dal transito di una perturbazione atlantica che attraverserà l'Italia da Nord a Sud; la giornata di Ferragosto, ancora con prognosi un po' incerta, tra generale miglioramento e residui disturbi provocati dalla coda della perturbazione; una finale con nuova rimonta anticiclonica".