Meteo, l'inverno fa sul serio e arriva in anticipo: che cosa sta per succedere

Clima invernale in agguato. Secondo le previsioni del team del sito www.iLMeteo.it, infatti, un ciclone atlantico sta per raggiungere le regioni meridionali portando un'altra forte ondata di maltempo che determinerà un improvviso crollo termico. Già nel corso della giornata il tempo comincerà a cambiare con l'ingresso di venti di Bora e lo spostamento del ciclone verso il basso Adriatico. Il maltempo continuerà ad imperversare al Sud e anche sulla regioni adriatiche centrali con la neve che scenderà fin sopra i 1000-1300 metri, mentre in Sardegna soffierà un furioso Maestrale e sul Tirreno una forte Tramontana.

I venti avranno un ruolo chiave nell'abbassamento delle temperature su gran parte della Penisola. Con l'avvento dei venti di Bora e poi Tramontana le temperature cominceranno a diminuire sensibilmente, tant'è che il risveglio di mercoledì sarà piuttosto freddo in pianura, giovedì addirittura sotto lo zero. Valori massimi in caduta libera con misure non più alte di 6°C al Nord, fino a 10-12°C al Centro-Sud.

Allerta meteo della Protezione Civile

Per la giornata di oggi martedì 27 novembre, la Protezione Civile ha diramato una allerta arancione sul settore orientale della Basilicata e sui versanti tirrenici settentrionali e centro-meridionali della Calabria; valutata, inoltre, allerta gialla sul Lazio, sull’Abruzzo, sul Molise, sulla Campania, sulla Puglia, sul resto della Basilicata e della Calabria, sulla Sicilia e su gran parte della Sardegna. Permangono, infine, le allerte gialle sui settori centro-settentrionali del Veneto per le frane del Tessina in comune di Chies d'Alpago (BL) e della Busa del Cristo a Perarolo di Cadore (BL) che si sono riattivate dopo le precipitazioni delle ultime settimane.

Scuole chiuse in Calabria

Dopo l’allerta meteo passata da “giallo” ad “arancione”, è stata emanata l’ordinanza di chiusura scuole di ogni grado e degli asili nido nella città di Lamezia Terme. Chiuse le scuole di ogni grado di tutto il territorio comunale, quindi, per la giornata di oggi, martedì 27 novembre, oltre Lamezia Terme anche nei comuni di Gizzeria, Falerna, Platania, Pianopoli, Feroleto Antico.

Previsioni meteo per mercoledì 28 novembre