Previsioni Pasqua e Pasquetta: le ultime tendenze per il meteo delle feste

Che tempo farà a Pasqua e Pasquetta? La domanda sull'andamento delle previsioni meteorologiche è ancora più lecita venendo da giorni di maltempo e freddo e la speranza è quella di poter festeggiare la ricorrenza approfittando di qualche bella giornata per le tradizionali "scampagnate".

Gli aggiornamenti sulla tendenza meteo per Pasqua e Pasquetta diffusi da 3bmeteo parlano di un cambio di scenario in Europa durante la settimana santa, che potrebbe portare caldo al Sud e perturbazioni al Centro Nord proprio per quei giorni.

Meteo Pasqua e Pasquetta

Le previsioni meteo parlano di un'Italia divisa in due. Tempo tra il variabile e l'instabile al Nord e sulle regioni tirreniche, con veloci acquazzoni ma in un contesto comunque soleggiato.

Più stabile invece la situazione al Sud e sulle regioni adriatiche, investite da un clima più mite con qualche precipitazione.

mentre scendendo verso Sicilia e Calabria potrebbe fare più caldo, soprattutto il giorno di Pasquetta. Le tempertura potrebbero salire già a partire da Venerdì Santo nelle regioni meridionali, assestandosi sopra le medie del periodo.