Meteo, Italia ostaggio del maltempo: fine settimana sotto l'acqua

L'ondata di maltempo che da alcuni giorni sta flagellando l'Italia continuerà a condizionare il tempo anche nel primo fine settimana del mese di maggio. Temporali e forti piogge, che già stanno interessando diverse zone dello Stivale come le province di Verona, Venezia, Padova, Trieste, non risparmieranno neanche il Lazio, l'Emilia Romagna, il Molise la Sicilia e la Campania. Vediamo adesso nel dettaglio cosa ci aspetta nel weekend del 5 e 6 maggio.

Meteo, le previsioni per sabato 5 maggio

Come confermano gli esperti de IlMeteo.it, sabato 5 maggio sarà contraddistinto da diversi fenomeni temporaleschi, che interesseranno l'Emilia Romagna fino a Bologna, le province di Mantova, Cremona e Verona, e alcune zone di Piemonte, Lombardia e Trentino Alto Adige. Sprazzi di sole sulla Liguria, mentre il tempo sarà instabile sulle regioni adriatiche, con locali temporali alternati a schiarite lungo i settori costieri, specialmente sulle provincie di Chieti e Teramo. Molte nubi sul Lazio, qualche pioggia sulle Marche e sul livornese.

La Sardegna continuerà ad essere nell'occhio del ciclone, con frequenti temporali che colpiranno le province dell'Ogliastra, l'olbiense, il sassarese e la provincia di Oristano. Il bel tempo dovrebbe resistere al Sud, fatta eccezione per qualche debole pioggia nel napoletano e nelle zone interne della Sicilia.

Meteo, le previsioni per domenica 6 maggio

Il maltempo non lascerà l'Italia neanche domenica 6 maggio. La perturbazione si sposterà dalla Sardegna, ma continuerà a 'bagnare' soprattutto le province di Bologna, Parma, Modena, fino a Piacenza. In giornata forti temporali anche sulla Toscana, tra Firenze, Pistoia e Pisa, sull'Umbria, le coste abruzzesi e sul Molise. Massima attenzione in serata, quando i temporali imperverseranno tra Lombardia e Veneto, interessando anche il Trentino e il veronese.