Primo Maggio tra sole e temporali: le previsioni per il ponte

Le previsioni meteo per il ponte del primo maggio, come già avevano annunciato gli esperti, non lasciano presagire niente di buono.

Dal pomeriggio-sera di domenica 29 aprile infatti ci sarà un calo termico soprattutto al Centro-Nord mentre proprio 1 maggio è previsto un peggioramento del tempo a partire dalla Sardegna per l'arrivo di una perturbazione africana che investire gran parte del Centro-Nord, come scrivono i meteorologi di meteo.it

Lunedì 30 aprile la parte più attiva della perturbazione si allontanerà a partire dalle prime ore del mattino. Nel pomeriggio possibilità di brevi rovesci sulle zone montuose del Piemonte e della Lombardia, sulla Liguria centro-orientale e sull'Appennino centrale e lucano.

Meteo 1 maggio, cosa dicono gli esperti

Il meteo peggiorerà tra la sera e la notte in Sardegna, mentre le temperature diminuiranno al Centro Nord, sul basso versante tirrenico e sulla Sardegna. Al Sud invece clima estivo con valori superiori ai 25 gradi.

Il 1 maggio sarà parzialmente soleggiato al Sud, dove sembrerà ancora di vivere un'estate in anticipo, con picchi di 27°-28° gradi. L'avvicinamento di una nuova perturbazione invece porterà nuvole sul resto del Paese, con piogge e rovesci sin dal mattino in Sardegna e poi nella seconda parte della giornata sulle regioni centrali, a partire da quelle tirreniche.