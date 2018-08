Meteo, via alla settimana di caldo "no stop": si suderà anche di notte

Il caldo non va in vacanza, sarà una settimana in cui l'anticiclone africano reciterà un ruolo da protagonista. Secondo gli esperti sarà possibile qualche incursione instabile ad opera di correnti più fresche in quota, quindi alcuni temporali sono possibili, soprattutto nelle ore pomeridiane. Ma l'afa sarà ancora una costante da Nord a Sud.

Per tutta la settimana l'attività temporalesca (con possibili forti grandinate) si concentrerà maggiormente lungo i settori alpini, con rapide sortite verso le zone di pianura nel corso delle ore pomeridiane; copione simile anche sui rilievi appenninici centrali e meridionali, con possibile coinvolgimento dei settori pianeggianti soprattutto dopo metà giornata; acquazzoni pomeridiani potranno inoltre bagnare le isole maggiori, secondo iLMeteo.it.

Il termometro arriverà a toccare anche i 36-38°C, soprattutto sulla Pianura Padana, mentre nelle ore più calde della giornata per quasi tutta la settimana si arriverà ai 33-35°C al Centro-Sud. L'afa "resisterà" anche di notte, c'è quindi da attendere almeno fino al prossimo weekend per un po' di fresco. Le zone dove sono possibili temporali nel corso della settimana (da iLMeteo.it):

Da 3bmeteo.com provano a fare il punto sulla tendenza meteo per il prossimo fine settimana, picco dell'esodo per le vacanze estive.

La tendenza per il weekend vede ancora la presenza dell'alta pressione sulle nostre regioni centro meridionali che godranno così di bel tempo, eccezion fatta per qualche temporale in sviluppo diurno specialmente lungo la dorsale appenninica. L'estate tira dritto per la sua strada, all'insegna del gran caldo. La tendenza per il prossimo weekend: