"Bomba meteorologica" in arrivo: neve e aria gelida dalla Russia con il Burian

Le previsioni meteo per i prossimi giorni non promettono niente di buono: secondo gli esperti infatti dovremmo aspettarci un ritorno della stagione invernale, con l'Italia stretta nuovamente nella morsa del gelo tra la fine di febbraio e i primi di marzo.

I meteorologi de IlMeteo.it mettono infatti in guardia circa il forte riscaldamento in atto nella stratosfera per quello che pare sia "lo strat-warming più potente degli ultimi 30 anni" e parlano di "bomba meteorologica" in arrivo.

Le previsioni da domani 20 febbraio 2018

A partire dal domani 20 febbraio l'alta pressione delle Azzorre si sposterà gradualmente verso l'Oceano Atlantico e poi si dirigerà verso la Scandinavia, favorendo l'arrivo di aria gelida dai settori artico-continentali.

Che tempo farà questa settimana

Tra giovedì 22 e venerdì 23 febbraio prevista neve al Nord in pianura e su tutta l'Emilia. Su Bologna si attendono 24 ore di neve. Dopo l'ingresso in Italia del Burian ci sarà da aspettarsi un vero e proprio tracollo termico per i primi giorni della nuova settimana. Prevista neve al Nord su ovest Piemonte, alta Lombardia, Bresciano, Trentino e veronese, coste adriatiche da Rimini fino a Bari, neve al sud a fino a Roma Sud e Napoli, maltempo forte o fortissimo al Sud e Sicilia.

Dalla Russia arriva il Burian: neve e gelo

Entro la fine del mese infatti anche l'Italia sarà colpita da un nucleo molto freddo che dalla Russia si sposterà verso l'Europa Centrale, portando il Burian, il vento gelido siberano. Il Burian in Italia porta sempre condizioni di gelo su molte regioni, soprattutto quelle più esposte come quelle adriatiche ed è atteso per il 24/26 febbraio, insieme alla neve.