Torna il maltempo nel fine settimana con temporali e nevicate

Tempo instabile e nuovi peggioramenti: previsioni meteo in chiaroscuro per il prossimo weekend quando l'Italia sarà attraversata da una nuova ondata di maltempo. Come spiega il team del sito iLMeteo.it da sabato un vortice di bassa pressione collocato tra la Francia e la Spagna comincerà ad inviare masse d'aria più umida verso l'Italia.

Il fine settimana inzierà con qualche ora di sole che tuttavià potrà essere velato da nebbia o nubi basse in Val Padana e da qualche annuvolamento di passaggio al Sud, specie sui rilievi della Calabria.

Maltempo, le previsioni per sabato 30 novembre

Dalla serata di sabato si avvertiranno i primi segnali dell'annunciato peggioramento. Le nubi torneranno a farsi minacciose sul Nord Ovest dove già nel corso della notte successiva potrà cadere qualche debole pioggia.

Il vero peggioramento giungerà domenica, quando l'atmosfera tornerà a farsi assai capricciosa, carica di nubi pronte a rovesciare nuovi ed importanti piogge, nevicate sui monti e anche alcuni temporali.

Maltempo, le previsioni per domenica 1 dicembre

Domenica si potranno registrare temporali sopratutto sulle regioni del Nord, con fenomeni diffusi praticamente su tutti i settori a partire da Ovest verso Est in serata. Tornerà a cadere la neve sui rilievi alpini a partire dagli 800 metri di quello centro-occidentale, ai 1000-1200 metri del Triveneto, ma fino in valle sull`Alto Adige.

Poi arriverà il freddo: a partire da martedì 3 dicembre faranno il loro ingresso sull'Italia impetuosi venti di Bora.