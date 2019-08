Arrivederci estate: previsioni meteo da allerta gialla sul contro esodo (ma non ovunque)

Caldo e temporali: fine settimana caratterizzato da un meteo controverso segno che la bella stagione ormai si avvia ad un lento declino. Tutta colpa di una goccia fredda in quota posizionata sulle regioni centrali e quasi stazionaria che nella giornata di domani determinerà condizioni meteo decisamente instabili. Cerchiamo quindi di delineare le previsioni per l'ultimo weekend di Agosto.

Tempo previsto dove piove sabato 24 agosto

Per Sabato 24 agosto si prevedono probabili temporali localmente forti in Pianura Padana (soprattutto tra Lombardia, Veneto ed Emilia) mentre nel pomeriggio-sera i fenomeni temporaleschi interesseranno diffusamente le Alpi, tutti gli Appennini, la Toscana, l'Umbria, il Lazio, l'Abruzzo, la Sardegna, il Gargano e l'area settentrionale della Sicilia. Le temperature si manterranno di qualche grado al di sopra della media del periodo e non supereranno i 33°C, come previsti a Firenze e Napoli.

Tempo previsto dove piove domenica 25 agosto

Domenica temperature comprese tra 28 e 33°C. I temporali, per lo più assenti al mattino, si ripresenteranno nelle ore più calde a carattere sparso sulle Alpi lombarde e del Triveneto e più diffusamente sull'Appennino centrale, meridionale, in Toscana e sulle zone interne delle due Isole maggiori.

Previsioni meteo, che tempo fa questo weekend

Vediamo dunque le previsioni nel dettaglio per le prossime ore grazie alle previsioni meteo dell'aeronautica militare.

Al Nord cielo in generale molto nuvoloso, con rovesci o temporali sparsi. Dal pomeriggio graduale diradamento della nuvolosità compatta e attenuazione dei fenomeni, a partire dalle regioni orientali, con in serata cielo parzialmente nuvoloso con deboli locali rovesci sulle regioni alpine.

Addensamenti cumuliformi su Centro e Sardegna con rovesci o temporali sparsi , in diradamento dal tardo pomeriggio.

Sud e sicilia: Bel tempo su Sud e Sicilia salvo formazione di nubi cumuliformi, con associati rovesci o temporali sparsi dal tardo mattino e per il primo pomeriggio.

Meteo, allerta gialla in Lombardia, Toscana, Umbria, Abruzzo e Molise

In base alle previsioni disponibili il dipartimento di Protezione Civile ha diramato l'allerta gialla per 5 regioni: Lombardia, Toscana, Umbria, Abruzzo e Molise. Attenzione quindi a eventuali criticità dovute alle precipitazioni che interesseranno queste zone dalle prime ore di sabato 24 agosto.

🔔 #allertaGIALLA domani, sabato #24agosto, in Lombardia, Toscana, Umbria, Abruzzo e Molise.

Consulta il bollettino per conoscere il livello e le zone di allerta meteo-idro sul tuo territorio 👉 https://t.co/HXzNIHgN27#protezionecivile pic.twitter.com/pA3MxH1u57 — Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) August 23, 2019

Domenica migliora, ma restano al Nord addensamenti cumuliformi a ridosso dei rilievi, con rovesci o temporali sparsi, in attenuazione dal tardo pomeriggio; cielo in generale velato sul resto del settentrione.

Addensamenti cumuliformi anche sulla Ssardegna e rilievi appenninici del Centro Italia con rovesci o temporali sparsi, in attenuazione dal tardo pomeriggio.

Condizioni di generale bel tempo sul Meridione salvo formazione di addensamenti cumuliformi a ridosso dei rilievi, nelle ore centrali della giornata.