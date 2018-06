Ecco quando arriva il "super caldo" dall'Africa

Torna il caldo africano, ma bisognerà aspettare la fine di questa prima settimana di giugno funestata da numerosi temporali su molte regioni. Infatti nel fine settimana gli esperti prevedono un'impennata delle temperature (anche se temporanea).

Meteo, le previsioni per il weekend del 9 e 10 giugno

Come dicono i meteorologi de IlMeteo.it, per la giornata di sabato 9 giugno sono previsti comunque ancora acquazzoni sull'Appennino centrale e sull'arco alpino-centrale, dove nel pomeriggio potrebbero esserci temporali e grandinate.

Domenica 10 giugno invece il sole la farà da padrone e la pioggia farà capolino solo sulle Alpi in Piemonte e in Valle d'Aosta e un po' sulle pianure di Piemonte e Lombardia.

Weekend bollente, temperature torride in molte città

Sole e caldo, quindi, ci accompagneranno per la fine del weekend, a causa dell'anticilone di origine sub-tropicale. Temperature intorno ai 30° un po' ovunque, soprattutto nella Pianura Padana, come Milano, Bologna e Padova, ma anche al Centro come a Firenze e Roma, e in Sicilia (dove nelle zone interne il termometro potrebbe arrivare a segnare persino 35°). Valori termici in aumento anche lunedì e nelle grandi città del Centro Nord si toccherranno i 34°.