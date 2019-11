Meteo, temporali senza sosta: dove pioverà nel weekend

Pioggia, pioggia e ancora pioggia. Le forti precipitazioni che hanno caratterizzato le condizioni meteo degli ultimi giorni non sembrano avere alcuna intenzione di lasciare in pace l'Italia. Anzi, nelle prossime ore i temporali torneranno a colpire con intensità, prima le zone nel Nordovest dello Stivale, poi sul resto della penisola. Brutte notizie, quindi, in vista del fine settimana: un ciclone atlantico proveniente dalla Francia arriverà prima sulla Sardegna e poi sulle Regioni del Sud, generando un'ondata di maltempo a tratti violento.

Meteo, weekend di maltempo: dove pioverà

Ma quali saranno le zone più interessate dai temporali nel fine settimana? Secondo le previsioni degli esperti de IlMeteo.it., sabato 23 la posizione del vortice nei pressi della Sardegna favorirà piogge intense e continue su tutto il Piemonte e sulla Liguria di ponente; in Liguria il forte vento di Scirocco impedirà ai corsi d'acqua di defluire creando delle potenziali piene.

Il tempo farà i capricci anche sul resto del Nord, specie sul Triveneto, in Sardegna mentre nel pomeriggio comincerà a peggiorare anche al Sud. A Venezia è prevista l'acqua alta con una marea sostenuta di circa 115 cm. Il team de IlMeteo.it avvisa che nel corso di domenica il ciclone raggiungerà il Sud dando vita a una violenta ondata di maltempo che dalla Sicilia punterà la Calabria e la Basilicata dove venti di Scirocco a 110 km/h flagelleranno le coste e piogge abbondanti o molto abbondanti si abbatteranno senza sosta. Allerta sulla Calabria per il rischio di nubifragi intensi e alluvioni lampo sarà elevato. Le precipitazioni colpiranno anche tutte le regioni adriatiche dalle Marche alla Puglia, mentre al Nord il tempo andrà migliorando.