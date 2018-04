Meteo, "l'estate" è già finita: weekend e ponte del 1 maggio tra temporali e freddo

Ponte del 1 maggio, bisognerà aprire nuovamente gli ombrelli e prepararsi al freddo. Se le temperature degli ultimi giorni hanno fatto gridare all'estate e più di qualcuno ha già osato sandali e canottiere, l'anticiclone previsto dai meteorologi porterà temporali via via più frequenti e intensi e soprattutto un brusco calo delle temperature, soprattutto al Nordovest.

Come spiegano gli esperti del sito ilmeteo.it, il campo di alta pressione di questi ultimi giorni lascerà il posto a correnti instabili atlantiche più fresche proprio nel corso degli ultimi giorni di aprile prima del ponte del 1 maggio: l'ultimo weekend del mese sarà condizionato dal maltempo su molte regioni italiane.

Meteo sabato 28 aprile

Temporeali e piogge inizieranno a bagnare già da sabato la Sardegna e i rilievi appenninici centrali, con interessamento delle zone di pianura del medio versante adriatico. In serata, ancora temporali anche se di moderata intensità in pianura in Piemonte e Lombardia, anche a Milano e Torino.

Domenica sotto la pioggia

Il cedimento dell'alta pressione nella giornata di domenica porterà a temporali diffusi su Piemonte, Val d'Aosta, entroterra ligure, Lombardia e Veneto occidentale. Nelle ore serali rischio nubifragi su verbano, novarese e biellese, alto torinese, veronese e vicentino. Piogge isolate previste anche lungo l'Appennino centro-meridionale.

Brusco calo delle temperature prima del ponte

Al Nordovest le temperature caleranno in maniera significativa. Milano passerà dai 26° di ieri ai 21° di domenica, Torino dai 25°C ai 18°C. Sempre piuttosto mite altrove, con punte di 27°C a Trieste e fino a 28°C al Sud, dove resiste l'alta pressione.

Previsioni meteo weekend

Tendenza meteo fino al 1 maggio

Nuova perturbazione tra domenica e lunedì, che porterà ancora un po' di instabilità al Nord, dove non sono escluse precipitazioni. Come scrivono gli esperti di meteo.it, il tempo sarà nuvoloso al Centro e in Sardegna, con moderato rischio di brevi rovesci sull'Appennino e sole al Sud e in Sicilia. Temperatura ancora giù al Centro Nord. Il 1 maggio avremo tempo gradevole, anche se ci saranno momenti soleggiati alternati a passaggi di nuvolosità scarsa. Temperature in leggero rialzo al Centro Nord.