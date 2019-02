Meteo, assaggio di primavera: ma dura poco

La primavera è ancora lontana ma per diverse regioni italiane le previsioni meteo dei prossimi giorni fanno ben sperare, con un anticipo di bella stagione che spezza un po' il rigido clima invernale.

Un profondo vortice ciclonico tra mar Ionio e Grecia continuerà a condizionare il tempo al Sud, con nevicate fino a bassissima quota specie su Puglia, Basilicata, Campania e Calabria, ma da domani tornerà il sole su buona parte dei settori, come scrivono gli esperti de IlMeteo.it, comunicando gli ultimi aggiornamenti dei modelli meteo che confermano il ritorno dell'alta pressione sull'Europa centro occidenale. Sull'Italia è previsto tempo in prevalenza stabile e soleggiato almeno fino a giovedì.

Meteo, temperature in aumento poi nuovo colpo di scena

E con il sole tornano a salire anche le temperature, con valori in deciso aumento tra i 15 e i 20° in particolare al Nord e sul versante tirrenico, mentre sulle pianure settentrionali e in Sardegna le temperature potranno superare i 20-22°.

Secondo Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito IlMeteo.it, avverte che da venerdì sarà possibile un nuovo colpo di scena meteorologico. L'alta pressione infatti potrebbe perdere un po' di energia. Questo determinerà un peggioramento delle condizioni meteo con piogge e rovesci intensi principalmente il Nordest e poi nuovamente il Centrosud.