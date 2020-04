Meteo, il caldo si avvicina: quando arriva il "ribaltone"

Quando arriverà l’agognato caldo? Secondo le ultime tendenze meteo una prima impennata delle temperature potrebbe verificarsi già nei primi giorni di maggio. A questa prima fase di caldo quasi estivo potrebbe seguire un periodo interlocutorio e caratterizzato da un tempo più variabile, almeno al nord, fino a quando, nella terza decade del mese, l’anticiclone dovrebbe acquistare sempre più vigore. Ma andiamo con ordine.

L’inizio della prossima settimana sarà caratterizato da un aumento sensibile delle temperature: secondo iLMeteo.it, in alcune zone della penisola potrebbero esserci anche 5 gradi in più rispetto alla media del periodo. Farà caldo soprattutto al centro-sud e sulla Pianura Padana. Sono attese massime fino a 27°: quasi un clima da mare.

Probabile un peggioramento intorno all'8-9 maggio

Intorno all 8-9 maggio le condizioni meterologiche potrebbero però subire un nuovo peggioramento: nulla di drammatico, intendiamoci. Stando a quanto scrive iLMeteo, il flusso perturbato atlantico potrebbe riprendere vigore e insidiare l’anticiclone. Ci sarà, probabilmente, qualche giornata meno soleggiata e non sono da escludere precipitazioni anche violente. Si tratterà però solo di un break, una parentesi di tempo instabile che in un mese come maggio è nell’ordine delle cose.

Meteo, da metà maggio l'anticiclone riacquisterà vigore

A partire da metà mese e sopratutto nella teza decade il caldo tornerà a farsi sentire: il sole riprenderà a splendere su quasi tutti i settori della penisola e i termometri si attesteranno su valori praticamente estivi. Vista la distanza temporale le tendenze appena descritte vanno ovviamente prese con la dovuta cautela e necessitano di ulteriori conferme. Tutto lascia pensare però che il maggio 2020 non sarà freddo e piovoso come quello dello scorso anno. Incrociamo le dita.