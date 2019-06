Meteo, temperature in orbita: ecco quando arriverà il caldo africano

L’afa (quella vera) sta per arrivare. È vero che anche in questi giorni sta facendo piuttosto caldo, ma a quanto dicono gli esperti de iLMeteo.it, a partire da venerdì 21 giugno, con la rimonta dell’anticiclone africano che scalzerà quello delle Azzorre, assisteremo ad una nuova impennata delle temperature. Prepariamoci dunque alla prima ondata di caldo opprimente.

Meteo, temperature in orbita: previsioni dal 21-24 giugno

Che cosa dobbiamo aspettarci? Le cose cambieranno da venerdì quando l'anticiclone delle Azzorre lascerà spazio al suo stretto parente sub tropicale. Fra sabato e domenica, l’anticiclone africano farà sentire i suoi effetti in particolar in Sardegna, Sicilia, su gran parte del Sud e sull'area tirrenica del Centro. Nelle due isole maggiori sono attesi picchi anche di 35 gradi!

Aria rovente su tutta la penisola

Ma il "peggio" deve ancora venire: lunedì una nuova ondata di aria rovente potrebbe colpire duramente molte regioni d'Italia portando i termometri a toccare anche i 40 gradi (ovviamente si parla di casi limite). In questo frangente colpite saranno anche le regioni centro-settentrionali dove il caldo e l'afa potranno divenire seriamente opprimenti e con indici di disagio bio-climatico alle stelle. Se tutto verrà confermato, ci troveremo dinnanzi un'ondata di caldo davvero anomala ed eccezionale per il mese di giugno.