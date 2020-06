Meteo, la svolta è dietro l'angolo: ecco quando arriva finalmente il caldo

L’estate si fa desiderare. A giugno inoltrato l’Italia è ancora alle prese con il maltempo che in queste ore sta interessando molte regioni della penisola, in particolare il centro-nord. Anche nei prossimi giorni la penisola dovrà fare i conti con una situazione di instabilità causata da una saccatura di bassa pressione proveniente dai Paesi nordici. Una breve tregua è prevista per la giornata di venerdì e per la prima parte di sabato. Poi una nuova perturbazione in arrivo da Ovest porterà altre piogge, prima su Piemonte e Sardegna e domenica su buona parte del centro-nord.

Insomma, il tempo non sarà proprio clemente. Andrà meglio al sud dove il clima si manterrà generalmente più stabile e soleggiato.

Meteo, quando arriverà il vero caldo

Una prima svolta arriverà solo a partire dal 15 giugno quando l’alta pressione proverà ad insediarsi più stabilmente sulla penisola. Le temperature dovrebbero salire di qualche grado attestandosi su valori tipicamente estivi. Inizierà a fare caldo, ma i valori termici saranno in linea con la stagione. Secondo 3Bmeteo in questa fase qualche spunto temporalesco potrebbe ancora essere possibile, specie al nord-ovest.

Meteo, tendenza dal 22 al 28 giugno

Per quanto riguarda la settimana successiva (22-28 giugno) situazione ancora all’insegna della stabilità, con clima caldo ma temperature non eccessive. Non è escluso qualche sporaradico acquazzone, nulla a che vedere però con il maltempo di questi giorni. Insomma, ancora qualche giorno di pazienza. Poi sarà finalmente estate. Vista la distanza temporale le tendenze appena descritte necessitano di ulteriori conferme. Ne riparleremo nei prossimi giorni.