Meteo, quando arriva il caldo torrido: temperature fino a 42°

Quando arriva il caldo torrido? Le previsioni meteo elaborate dagli esperti sembrano confermate: dopo le grandinate e i nubifragi che soprattutto ieri hanno flagellato le regioni del Nord Italia, il caldo africano è dietro l'angolo. Con temperature bollenti. Già da domani, lunedì 24 giugno, l'Anticiclone africano comincerà a farsi sentire in Sardegna dove, nelle zone interne meridionali, si registreranno picchi anche superiori ai 40-42°C. Le piogge saranno quasi ovunque ormai un lontano ricordo.

Meteo, quando arriva il caldo torrido

Bel tempo e caldo sulla Sicilia e con temperature in aumento anche sul resto dell'Italia, dove il sole splenderà salvo qualche nuvola nel pomeriggio specie in montagna. Da mercoledì 26, secondo gli esperti de iLMeteo.it, sempre in un contesto di assoluta stabilità atmosferica, il caldo comincerà a fare sul serio anche al Nord e su gran parte del Centro. Da giovedì 27 a domenica 30 giugno comincia la fase del caldo e del tempo più stabile: quasi tutta Italia sarà avvolta da aria sempre più bollente ed irrespirabile, con valori termici prossimi se non addirittura superiori ai 40 gradi su molte zone del Nord specie ad ovest e di poco inferiori su alcuni tratti del Centro. Le temperature elevate metteranno a dura prova anche il sonno: dovremo fare i conti anche con l'afa notturna.

Le temperature elevate potrebbero causare qualche problema al sistema elettrico. Sono possibili congestioni sulla rete elettrica per l’elevata domanda di energia per rinfrescarsi e anche possibili ricadute determinate in modo diretto proprio dal cambiamento delle condizioni climatiche. Si evince dalla lettura delle elaborazioni fatte dai ricercatori di Rse – organismo per la Ricerca sul Sistema Elettrico nazionale – impegnati nello studio e nello sviluppo di tecnologie operative per la gestione del sistema elettrico. I ricercatori di Rse stimano che una forte ondata di calore interessi in special modo il Nord Italia e la Sardegna tra il 25 e il 30 giugno. Il picco massimo dell'ondata di calore di matrice nord-africana dovrebbe interessare le città padane proprio il 28 giugno e durante la fine della settimana prossima.

L'alta pressione africana perderà un po' della sua forza con l'inizio della prima settimana del mese di luglio. Nuova fase di instabilità, dunque, secondo le tendenze meteo. "Il ritorno ad una maggior ingerenza temporalesca sui rilievi alpini - scrive iLMeteo.it - ci indicherà probabilmente che stiamo per arrivare ad un bivio, forse al capolinea di questa pesante ondata di rovente stabilità atmosferica. Nei giorni successivi, infatti, le cose potrebbe ulteriormente volgere verso un ritorno al tempo più instabile ad iniziare dal Nord Italia, anche se in un contesto ancora caldo specie al Centro Sud".