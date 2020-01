Meteo, ultimi giorni di sole: la pioggia è dietro l'angolo

Il sole che l'ha fatta da padrone negli ultimi giorni su gran parte della penisola sta per diventare un lontano ricordo. Nei prossimi giorni è infatti atteso l'arrivo di una perturbazione atlantica che porterà una nuova ondata di maltempo in alcune regioni italiane. Il tempo dovrebbe mantenersi stabile, con giornate soleggiate ma temperature comunque basse (in linea con la stagione), almeno fino a giovedì 16 gennaio. Poi arriverà la svolta piovosa.

Meteo, addio sole: la pioggia è dietro l'angolo

Secondo le previsioni degli esperti de IlMeteo.it, fino a giovedì la situazione rimarrà stazionaria, ovvero con sole prevalente al Centro-Sud e sui rilievi in genere, molte nubi sulla Pianura Padana e locali deboli piogge su Liguria e alta Toscana. Le cose cambieranno invece da venerdì pomeriggio/sera. Aria più fredda di origine Nordatlantica si tufferà nel Mediterraneo creando un vortice ciclonico sul Mar Ligure che nel corso del weekend si sposterà verso il medio Adriatico. Tempo in peggioramento venerdì sera al Nordovest con piogge in arrivo su Liguria, Piemonte e Lombardia.

Meteo, fine settimana di maltempo

Sabato 18 gennaio, la perturbazione attraverserà tutto il Nord e le regioni tirreniche con piogge diffuse, locali temporali e nevicate a quote via via più basse, a 5-600 metri al Nord, a 1000-1200 metri al Centro.

Il team di esperti comunica che domenica 19 la perturbazione sfilerà verso la regioni adriatiche centrali con piogge e nevicate a 4-500 metri. Residue nevicate ancora in Emilia Romagna e in Toscana a quote collinari. Tempo più stabile, anche se molto nuvoloso sul resto delle regioni. Le temperature non subiranno particolari variazioni se non fisiologiche diminuzioni dovute al maltempo.