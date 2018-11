Ecco l'inverno, quello vero: arriva "Attila" con gelo e neve (anche in pianura)

L'estate di San Martino, che in questi giorni ci sta regalando giornate miti e piacevoli, ha le ore contate. Arriva il freddo sull'Italia, quello vero. Da venerdì l’anticiclone migrerà verso la Scandinavia favorendo l’arrivo di aria fredda direttamente dalla Russia con "Attila" - questo il nome dato dai meteorologi al vortice di aria gelida - che farà piombare l'Italia in pieno inverno. Il team de iLMeteo.it comunica che il clima sarà ancora piuttosto mite fino a giovedì con bel tempo prevalente e ultime nebbie sulla Pianura padana.

Da venerdì, invece, l’irruzione di aria fredda portata da "Attila" causerà una sensibile diminuzione delle temperature e tempo che peggiorerà sulle regioni adriatiche con qualche pioggia o nevicata a 1200 metri, nubi e precipitazioni anche sulle Alpi piemontesi, mentre in Sicilia un ciclone nordafricano in avvicinamento all’isola provocherà nubifragi sul catanese.

Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito iLMeteo.it avverte che nel corso del weekend l’aria fredda di Attila dilagherà su tutta Italia con un crollo termico di 12°C; temperature che di giorno si assesteranno attorno ai 10°C al Nord e fino a 15°C al Centro-Sud, valori sotto i 7°C invece di notte al Centro-Nord. Ma il freddo continuerà ed anzi si accentuerà nella prossima settimana quando la neve potrebbe cadere fino in pianura, almeno al Nord e di giorno non si supereranno i 6°C con gelate notturne fino in pianura.

Previsioni meteo per giovedì 15 novembre 2018

Nebbie mattutine sulla Pianura padana, cielo sereno o poco nuvoloso al Centro-Sud. Sole sui rilievi. Previsioni a cura di iLMeteo.it.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...