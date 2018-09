Meteo sempre più pazzo, arriva il colpo di scena: torna il caldo

Ormai il meteo ci ha abituati a questi continui sali e scendi ma quello che gli esperti prevedono per i prossimi giorni è un vero colpo di scena. Il freddo che da ieri sta interessando la nostra Penisola, con il drastico calo delle temperature che ha portato i termometri per la prima volta a meno 10 in alcune zone, continuerà ancora per oggi ma si tratta solo di una breve parentesi.

Secondo le previsione de Ilmeteo.it, da giovedì 27 assisteremo al ritorno dell'alta pressione azzorriana sul bacio del Mediterraneo, che porterà con sé un deciso aumento delle temperature su buona parte di settori, con valori che torneranno in linea con quelli del periodo e in alcuni casi sono destinati anche a superlarli. Il ritorno dell'anticiclone riporterà poi i lsole su tutta l'Italia.

Meteo, torna l'estate a fine settembre

Antonio Sanò, direttore e fondatore de iLMeteo.it avvisa che da domani e fino a sabato 29 l'alta pressione delle Azzorre con un contributo più caldo di origine africana, si espanderà ulteriormente sul nostro Paese facendo aumentare le temperature. L'incremento termico sarà repentino e sull'ordine dei 15°C, e le temperature medie attualmente sotto la norma di circa 10°C saliranno fino a salire sopra di essa di 5°C. Città ad esempio come Roma, Firenze, Trieste, ma anche Napoli torneranno a misurare temperature diurne fino a 30°C riportando quindi un clima tipicamente estivo.

Previsioni meteo per mercoledì 27 settembre: il video