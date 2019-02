Sembra primavera, ma niente illusioni: tornerà il gran freddo

Le previsioni meteo per i prossimi giorni parlano chiaro: questo anticipo di primavera è solo illusorio e il gran freddo sta per tornare.

Da qualche giorno in molte regioni d'Italia sembra infatti già di poter annusare un principio di primavera: merito di un efficace campo di alta pressione che si è parzialmente stabilito sull'area mediterranea provocando un generale miglioramento delle condizioni meteo, dapprima al Centro Nord ed ora anche sulle regioni meridionali, con classiche escursioni termine tra giorno e notte: clima piacevole nelle prime ore del pomeriggio, ma freddo (e abiti invernali) di notte e di prima mattina soprattutto al Nord.

Meteo, addio anticipo di primavera: torna il freddo

Secondo gli esperti de IlMeteo.it, però, questa situazione è destinata ben presto a cambiare e i termometri torneranno a calare: il freddo è alle porte. Fino a sabato la situazione climatica non farà registrare scossoni ma a partire da domenica, secondo le previsioni, si inizieranno ad avvertire i primi segnali di un peggioramento delle condizioni meteo al nord e sull'alto Tirreno. Le temperatura caleranno (anche se aumenteranno quelle notturne).

Il grande freddo farà il suo ritorno tra lunedì sera e in particolare nelle giornate di martedì 12 e mercoledì 13 febbraio. La dinamica, spiega IlMeteo.it, è molto simile alle precedenti irruzioni d'aria fredda. Un nucleo di alta pressione a ovest dell'Italia, si spingerà verso nord ed in risposta, direttamente dal Polo, scenderà verso il nostro Paese aria molto fredda.

foto FRANCO SILVI/ANSA/COC

Freddo e gelate: ecco le previsioni meteo

Previsto quindi un nuovo passagio di aria polare sull'Italia, che comporterà un importante crollo delle temperature specialmente al Centro Sud, con differenze anche di 6-7° C in meno rispetto a questi giorni. Al Nord e nelle aree interne del Centro gli espetri prevedono ancora diffusi i valori sotto lo zero con possibili estese gelate. L'accenno di primavera di questi ultimi giorni è destinato quindi a lasciare il passao all'inverno, che terrà l'Italia nella morsa del freddo ancora per un po'.