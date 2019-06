Caldo sì, ma troppo: allerta da bollino rosso, il bollettino del Ministero della Salute

Caldo, così atteso ma troppo intenso: è scattato infatti il bollino rosso per l'ondata di calore che si verificherà nelle prossime ore in Italia. Le temperature cominceranno a salire prepotentemente con valori massimi che Venerdì potrebbero toccare i 38 gradi a Firenze, 40 in Puglia e punte di 43 gradi sulle zone interne della Sicilia.

Già da oggi e fino a giovedì, Campobasso e Perugia saranno le città più roventi d'Italia. Per entrambi è scattato il livello di rischio 3 -quello più alto- del bollettino sulle ondate di calore pubblicato sul portale del ministero della Salute.

Ondata di calore sull'Italia

Il livello 3 "indica condizioni di emergenza" con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche".

Attenzione anche a Bari e Palermo, entrambe le città sono da bollino arancione per il ministero della Salute che avverte in particolare i rischi per bambini ed anziani.

Per Ancona, Bologna, Catania, Frosinone, Messina, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Rieti, Trieste si prevede da oggi a giovedì l'alternarsi di giornate da bollino giallo e verde.

Antenzionata anche Roma: nella capitale l'ondata di calore arriverà solo giovedì, per intensificarsi con punte di 36 gradi venerdì.

Prevenire gli effetti negativi del caldo sulla salute, soprattutto delle persone più fragili, su può consultare la APP Caldo e Salute, realizzata dal ministero della Salute in collaborazione con il Dipartimento di Epidemiologia del servizio sanitario della Regione Lazio - ASL Roma 1.

Dal portale del ministero è possibile scaricare numerosi Opuscoli relativi alle ondate di calore, rivolti alla popolazione generale e agli operatori del settore (medici, personale delle strutture per gli anziani, personale che assiste gli anziani).

Allerta meteo: il bollettino del caldo