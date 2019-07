Meteo, quanto durerà il maltempo?

Addio per qualche giorno al caldo opprimente. Nelle prossime ore le temperature subiranno un brusco calo a causa dell’irruzione di un vortice di aria più fredda in arrivo dall’Atlantico. Non mancheranno piogge e temporali anche di forte intensità. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse e diramato, per la giornata di lunedì 9 luglio, l’allerta gialla su 7 regioni: Piemonte, Lombardia, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Marche. Il maltempo colpirà dunque soprattutto il centro-nord, ma le temperature sono destinate ad abbassarsi anche sul resto della penisola.

Meteo, le previsioni per la prossima settimana

Chi non sopporta l’afa e il caldo torrido potrà dunque tirare il fiato, almeno per qualche giorno. E poi? Secondo 3Bmeteo non è affatto detto che dopo il week end l’alta pressione tornerà a dominare stabilmente la penisola. Vediamo nel dettaglio cosa potrebbe accadere. I primi giorni della prossima settimana, quella compresa tra il 15 e il 21 luglio, il sole dovrebbe in effetti splendere su gran parte dello Stivale, ma nei giorni successivi "l'alta pressione potrebbe nuovamente indebolirsi lungo il suo bordo settentrionale, favorendo un abbassamento di latitudine del flusso instabile atlantico".

Meteo, il caldo si prende una pausa (forse)

Il peggioramento dovrebbe riguardare soltanto le regioni settentrionali e solo marginalmente il centro. Si tratta di previsioni a medio termine ed in quanto tali necessitano di ulteriori conferme. Né va dimenticato che il peggioramento di cui parliamo è ovviamente relativo: farà meno caldo, ma non significa che non farà caldo. Secondo 3Bmeteo, le massime dovrebbero mantenersi nella norma. In altre parole il contesto climatico sarà comunque estivo e non mancheranno le giornate all’insegna del bel tempo.