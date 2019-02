Meteo, arriva il ribaltone di fine inverno: cosa dicono le ultime previsioni

Non ci sono buone notizie sul fronte meteo. Una nuova perturbazione in arrivo da est potrebbe infatti turbare il clima mite e stabile di questo febbraio fin troppo benevolo. Usiamo il condizionale dal momento che vista la distanza temporale - il peggioramento dovrebbe arrivare solo nel fine settimana - non c’è ancora certezza che anche l’Italia finirà nel mirino di questa nuova ondata di aria gelida di origine siberiana. Ma certo ci sono buone possibilità che questo avvenga.

Meteo, nuova perturbazione in arrivo: l'Italia sarà colpita dal maltempo?

Il nostro Paese – spiegano infatti gli esperti di 3BMeteo – si troverà a metà tra la zona anticiclonica e l’aria fredda. In sostanza l’Europa sarà spaccata in due dal punto di vista climatico: se l’alta pressione la farà da padrone in Francia, Spagna, Germania, Danimarca e Olanda, portando temperture miti e quasi primaverili, ad est del continente ci sarà un possibile ritorno a condizioni di freddo intenso a tratti anche gelido.

(Screenshot dal sito di 3BMeteo)

Meteo, crollo termico e neve anche a quote basse: le ultime previsioni

La perturbazione potrebbe iniziare a far sentire i suoi effetti a partire da venerdì e colpirà principalmente il centro-sud. Stando alle previsioni - che lo ripetiamo dovranno essere confermate nelle prossime ore - assisteremo ad un nuovo crollo delle temperature con conseguente aumento della nuvolosità - con annesse precipitazioni - in quasi tutte le regioni del centro-sud a cominciare da quelle adriatiche. E non è tutto. Non sono da escludere infatti nuove nevicate fino a quote molto, specie nelle regioni più a sud. Il clima sarà più piovoso sulle regioni orientali, mentre dovrebbe mantenersi più secco su quelle tirreniche. Ad ogni modo il termometro scenderà di diversi gradi su quasi tutta la penisola. L’inverno, quello vero, sta per tornare.