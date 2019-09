Meteo, settembre finisce e ritorna l'estate: le previsioni per i prossimi giorni

Chi l'ha detto che l'estate è finita? Ci sono buone notizie sul fronte meteo per questi ultimi giorni del mese di settembre: a partire da venerdì 27 settembre, infatti, il tempo andrà decisamente migliorando grazie ad un promontorio di alta pressione in avvicinamento da ovest. L'aumento della pressione riporterà un tempo estivo su quasi tutta l'Italia. Questo campo anticiclonico sarà tuttavia minacciato da un debole flusso di correnti atlantiche che condizioneranno un po' il tempo su alcune zone.

Meteo fine settembre, torna l'estate: le previsioni

Vediamo insieme, nel dettaglio, le previsioni meteo per i prossimi giorni. Il team del sito ILMeteo.it comunica che sabato 28 settembre sarà la giornata sicuramente più soleggiata, anche se le prime deboli infiltrazioni d'aria umida ed instabile di origine atlantica inizieranno a disturbare i cieli del Nord, in particolare l'area alpina e prealpina, le coste settentrionali della Toscana e il levante ligure. Ombrelli a portata di mano, dunque: non sono da escludersi piovaschi a carattere sparso. Più sole invece al Centro e al Sud, peraltro in un contesto climatico piuttosto mite, con temperature in moderato rialzo.

E domenica? Per il 29 settembre non ci saranno grosse novità, anche se la maggior ingerenza delle nubi e del tempo incerto si concentrerà maggiormente sull'area alpina e prealpina, in particolare su quella più orientale. Su questi settori avremo ancora un moderato rischio di qualche pioggia ed isolati temporali sparsi. Il Centro e il Sud del Paese continueranno invece ad essere baciati da tiepido sole con temperature ben superiori alla media stagionale.

Meteo weekend 28-29 settembre

Nel corso del fine settimana il clima diverrà decisamente più mite, in particolare al Centro e al Sud, con valori termici di alcuni gradi sopra la media del periodo. I valori massimi torneranno a registrare misure fino a 30°C in Puglia e Calabria, fino a 33°C in Sicilia (ad esempio a Siracusa). Per quanto riguarda il Nord, invece, i valori più caldi si registreranno in Emilia con punte di 28°C, altrove non si supereranno i 24-26°C.

