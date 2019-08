Meteo, weekend a rischio beffa per i temporali improvvisi: la mappa della pioggia

Sta per lasciare l'Italia il caldo africano di questa settimana. Il tempo sul nostro Paese sta cambiando gradualmente e i temporali stanno diventando sempre più frequenti: nel weekend svolta decisiva, molte regioni verranno interessate da tuoni, fulmini e grandinate. Aria più fresca dall'atlantico comincia a minare la stagione estiva che nella prossima settimana entrerà in crisi.

Gli esperti del sito iLMeteo.it avvisano che sebbene i valori di pressione saranno elevati sul Bel Paese, la presenza di una goccia fredda in quota sulle regioni centrali nella giornata di sabato 24 agosto condizionerà il tempo su tutta Italia. Al mattino si potranno verificare temporali localmente forti con grandine in Pianura Padana (soprattutto sull'area centro-orientale) e nelle ore più calde violenti episodi d'instabilità su Alpi, Appennini, Toscana, Umbria, Sardegna e rilievi siciliani. Le temperature si manterranno di qualche grado al di sopra della media del periodo e sulla maggior parte del territorio senza afa.

Previsioni meteo domenica 25 agosto

La giornata di domenica 25 sarà quasi fotocopia della precedente, a parte l'assenza dei temporali sulla Pianura Padana. Nelle ore pomeridiane grandinate e raffiche di vento improvvise sono attese su tutti gli Appennini, in Toscana, in Sardegna e sulle zone interne della Sicilia. Il team del sito www.iLMeteo.it avverte inoltre che dalla prossima settimana l'estate sarà in declino. Continueranno ad essere presenti numerosi temporali su tutti i rilievi e localmente sulle zone di pianura, le temperature scenderanno gradualmente fino a rientrare nella media del periodo; l'atmosfera insomma si preparerà ad accogliere l'arrivo dell'autunno meteorologico.

Secondo le previsioni di 3bmeteo.com il weekend sarà accompagnato da improvvisi rovesci e temporali su gran parte d'italia, anche laddove le giornate inizieranno all'insegna del bel tempo. Ecco la mappa dei possibili temporali nel weekend 24-25 agosto: