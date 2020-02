La tempesta Ciara si abbatte sul Nord Europa. In Italia venti forti, poi clima quasi primaverile

Raffiche di vento che superano i 150 km/h, piogge torrenziali e fiumi straripati. La tempesta Ciara sta provocando danni in mezza Europa. A Parigi, la Tour Eiffel è stata chiusa "a causa dei forti venti e come misura di sicurezza". Secondo l'ANSA in tutta la Francia ci sono circa 130mila abitazioni senza corrente elettrica. Ma la tempesta Ciara sta causando gravi disagi anche nel Regno Unito, Olanda e Germania.

Ad Hawick, in Scozia, un edificio che ospitava una guest house è crollato nel fiume Teviot ingrossato dalle forti piogge. Molti voli nazionali e internazionali sono stati annullati, forti i disagi alla circolazione ferroviaria. Le raffiche di vento domenica hanno raggiunto i 156 km/h. Circa 140mila famiglie sono rimaste senza corrente elettrica.

Hold my beer while I cross this flooded street. #StormCiara pic.twitter.com/KETNcsPznC — Hold My Beer (@holdmyale) February 9, 2020

La tempesta Ciara arriverà in Italia?

E l'Italia? Secondo le ultime previsioni, la tempesta Ciara dovrebbe solo lambire il nostro Paese senza portare gli sconquassi che ha causato altrove."L'Italia si trova in una sorta di 'terra di confine', al momento solo lambita dal flusso tempestoso che spazza le latitudini centro-settentrionali del Continente" spiega 3BMeteo.

L'avviso della protezione civile

Le zone alpine e le regioni tirreniche sono quelle più esposte agli effetti del ciclone. Secondo la protezione civile, dalle prime ore del 10 febbraio sono previsti venti forti nord-occidentali, con raffiche di burrasca, sui settori alpini del Piemonte, in locale estensione alle aree pedemontane e pianeggianti, venti di burrasca occidentali, su Toscana, Emilia-Romagna e Marche, con raffiche di burrasca forte o locale tempesta a ridosso dei crinali appenninici, con possibili mareggiate lungo le coste toscane.

Meteo, una settimana quasi primaverile

Ma già martedì il tempo migliorerà decisamente, anche se sarà ancora ventoso sui bacini occidentali, spiega ILMeteo.it. Il sole sarà prevalente e le temperature schizzeranno in alto con valori compresi tra 15 e 18°C su gran parte delle regioni, ma fino a 22°C in Puglia e soltanto 12-13°C sul Veneto orientale causa nebbia. Giorni stabili, piuttosto soleggiati e con clima primaverile anche i successivi. Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che la giornata di San Valentino trascorrerà con il bel tempo e la presenza di un anticiclone mite su tutte le regioni. Le temperature si manterranno sopra la media del periodo anche nel successivo weekend quando una perturbazione atlantica potrebbe far breccia nell'anticiclone.