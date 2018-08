Temporali a ciclo continuo: il maltempo regala l'escalation di fine estate

Un piccolo vortice ciclonico situato sul basso Mar Tirreno coinvolge gran parte dell'Italia portando un'ondata di maltempo soprattutto sulle regioni centro-meridionali, Sicilia e Sardegna.

Il calore del mare, particolarmente caldo in questo periodo e notevolmente al di sopra della norma, vista l'irruzione di masse d'aria più fresca, potrà dare origine ad una esiti pure estremi, come le trombe d’aria e piccoli tornado. Questa la previsione di Antonio Sanò, fondatore del sito specializzato in metereologia Ilmeteo.it

"Alcune celle temporalesche sono in azione sulla Puglia in particolare sulla provincia di Lecce e altre sul Lazio e in Sardegna, ma tutto il quadro meteorologico è destinato a mutare nei prossimi minuti attuando una vera e propria escalation temporalesca. Si formeranno addirittura alcune supercelle, ovvero queste strutture temporalesche isolate, ma violente, capaci di scaricare al suolo decine e decine di litri d’acqua per metro quadro in pochissimi minuti anche accompagnate da grandine e colpi di vento".

Tra le zone "etichettate" come a rischio Roma e tutto il Lazio, la Campania l’Abruzzo il Molise, la Basilicata. "Alcuni temporali colpiranno anche la Sicilia, la città di Catania, mentre la Sardegna sarà bombardata letteralmente da celle temporalesche di forte intensità accompagnate da grandine violenta" spiegà Sanò.

"Temporali lungo i rilievi tra la Liguria e la Toscana e altri su tutto l’arco alpino in particolare sul Trentino Alto Adige, su bellunese e sull’alto Friuli".

I fenomeni potranno ricomparire a ciclo continuo per tutto il fine settimana.

Il weekend di Sabato 18 e Domenica 19 si presenterà decisamente temporalesco su tutto il CentroSud mentre al Nord farà piu caldo, ma con temporali sui monti nel pomeriggio. Il maltempo durerà almeno fino a Martedì 21