Temporali in arrivo, allerta gialla della Protezione Civile

"La vasta area depressionaria, che da alcuni giorni insiste sull'Italia, favorirà il transito di un nuovo impulso perturbato sulle regioni settentrionali determinando, nel corso delle prossime ore, nuove precipitazioni a prevalente carattere temporalesco, particolarmente su Lombardia e Piemonte".

Sulla base delle previsioni disponibili, il dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. L'avviso prevede dalla serata di oggi "precipitazioni sparse, a carattere di rovescio o temporale, sul Piemonte e sulla Lombardia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento".

Sulla base dei fenomeni in atto, è stata valutata per la giornata di domani "allerta gialla su gran parte dei territori di Piemonte, Lombardia e Toscana, sull'Umbria, sui bacini di Aniene, Liri, medio Tevere e sull'Appennino di Rieti nel Lazio, sull'Abruzzo, su gran parte del Molise e della Basilicata, sull'area centrale Bradanica, sul Basso Ofanto e sul sub-Appennino Dauno in Puglia, su tutto il territorio della Sardegna".

Permane inoltre "l'allerta gialla per rischio idrogeologico localizzato sul Veneto, bacino dell'Alto Piave, a causa della frana della Busa del Cristo, nel comune di Perarolo di Cadore (Belluno), sulla quale è in corso un continuo e attento monitoraggio".