Meteo, torna il caldo africano: le previsioni

Mentre le regioni del nord sono interessate da una breve fase di maltempo, sul resto della penisola l'estate continua a fare molto caldo.

Stando al bollettino del ministero della Salute, domani è previsto bollino arancione, livello di allerta 2 (condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute) a Campobasso, Catania, Palermo e Brescia. Mentre venerdì è previsto bollino rosso, livello di allerta 3 - il più alto -, a Campobasso. Un livello che prevede "possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche". Sono le previsioni dell'ultimo

Sempre domani è previsto bollino giallo, livello di allerta 1, in molte città: Ancona, Bari, Bologna, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Napoli, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti e Roma.

Meteo, quando è atteso il picco del caldo

Secondo iLMeteo.it, il picco del caldo è atteso però tra domenica e lunedì. Al sud le temperature oscilleranno tra i 36 e i 37° C, ma farà molto caldo anche al centro e al nord. In città come Firenze, Prato e Pistoia il termometro potrà raggiungere i 38°C, a Roma ci saranno picchi di 35-36°C. Come sempre la Pianura Padana sarà particolarmente bollente: a Bologna e Ferrara sono attesi 38-39° C. A partire da martedì la situazione dovrebbe migliorare con il caldo in leggera attenuazione.