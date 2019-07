Meteo, ancora pioggia ma riecco il caldo: presto torneremo a boccheggiare per l'afa

Ancora pioggia, temporali e rischio grandine sull'Italia ma tornerà il caldo africano: dopo la situazione di maltempo degli ultimi giorni infatti secondo gli esperti torneremo a boccheggiare per l'afa.

Come spiegano da IlMeteo.it infatti questa terza settimana di luglio si è aperta nuovamente all'insegna delle maltempo: molte le regioni che già hanno dovuto aprire gli ombrelli, come Piemonte, Ligua di Ponente, bassa Lombardia, Emilia e Veneto occidentale. Il maltempo comunque non risparmia nemmeno il Centro Sud, in particolare Toscana, Umbria e Lazio, arrivando a lambire anche la Puglia e i settori meridionali della Calabria e il nord est della Sicilia.

Meteo, oggi pioggia e temporali su gran parte dell'Italia

Nelle prossime ore poi altri rovesci temporaleschi di forte intensità, accompagnati da locali grandinate, colpiranno ancora il Piemonte, specie le provincia di Cuneo, Asti e Alessandra, la Liguria centro-occidentale, l'Emilia, tutta la Toscana, l'Umbria e il Lazio fino a Roma. Sulle coste della Toscana e attorno all'Elba i meteorologi prevedono fino a 100 litri di pioggia per metro quadro, grandine e colpi di vento. Non è da escludersi anche la formazione di trombe martine.

Oggi è ancora allerta meteo in Liguria. Dalle 2 della scorsa notte è scattato lo stato di allerta arancione per temporali, emanato da Arpal e diffuso dalla protezione civile, che durerà fino alle ore 15 su tutti i bacini, medi e piccoli. Dalle 15 in poi l'allerta in vigore tornerà gialla, fino alle 18. Secondo Arpal si prevedono rovesci, temporali forti e organizzati e anche un sensibile rinforzo dei venti settentrionali. Nell'ambito dei temporali più intensi saranno possibili grandinate, colpi di vento e trombe d'aria mentre il mare sarà in rinforzo fino a molto mosso al largo e localmente sotto costa. Una lenta e graduale attenuazione dei fenomeni è attesa da metà pomeriggio.

Un uomo mostra un enorme chicco di grandine caduto sulla costa abruzzese nei giorni scorsi (foto Ansa)

Meteo, le previsioni dei prossimi giorni: quando torna il caldo

Domani ancora maltempo, dicono da IlMeteo.it. Interessate da pioggia e temporali saranno soprattutto Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia mentre al Nord e nelle regioni centrali il tempo andrà migliorando, regalando cielo sereno o poco nuvoloso.

Da mercoledì sull'Italia torna il bel tempo e a partire da sabato 20 è prevista una nuova ondata di caldo e afa su gran parte del nostro Paese. Ad essere coinvolte saranno principalmente le regioni settentrionali e quelle tirreniche, con temperature in aumento fino a punte di 36/37 gradi.