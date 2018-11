Tromba d'aria nel Salento: crolla la facciata di una chiesa

Non solo in Calabria dove sono stati registrati due "quasi" tornado a Catanzaro prima e Crotone poi, una violentissima tromba d'aria nel pomeriggio ha colpito anche il Salento: fortunatamente non si registrano feriti ma molti danni. Il vortice, generatosi dopo un`improvvisa grandinata, ha provocato il crollo di una facciata della chiesetta di San Nicola e il cedimento ha provocato danni anche ad una abitazione vicina.

A Marina Serra é crollata la canonica. Lungo la litoranea verso Tiggiano si registrano muretti crollati e molti alberi caduti, divelti pannelli fotovoltaici, pali delle luce e della segnaletica.

Tricase Porto é isolato e il transito veicolare sulle strade é bloccato da numerosi alberi abbattuti e muretti crollati. La tromba d'aria ha distrutto un B&B e devastato uno dei bar-ristoranti più rinomati, il «Menamé». Il sindaco di Tricase, Carlo Chiuri, ha attivato il Coc, il Centro operativo comunale.

All'ingresso di Patù, è stata danneggiata una stazione di carburanti. A San Dana, frazione di Gagliano del Capo, è stata scoperchiata un'azienda agricola.

Nel video il "tornado" a Tricase