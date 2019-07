Tromba d'aria a Milano Marittima, le immagini del disastro

Alberi sradicati e caduti su strade, abitazioni, auto, persino bus. Solo per fortuna non si registrano vittime a Milano Marittima devastata da una tromba d'aria. Una sfuriata di diversi minuti, sufficiente per seminare tanti danni. Dove non è stato il vento a fare danni è stata l'acqua, con allagamenti nei sottopassi. Segnalati anche alcuni feriti.

Scene da apocalisse quelle riportate da Ravennatoday che testimonia gli effetti di un fenomeno metereologico violento che mercoledì mattina si è abbatutto tra Cervia e Milano Marittima: il parco naturale di Cervia è statao devastato da pioggia e vento mentre la circolazione ferroviaria è stata bloccata tra Lido di Classe e Cesenatico.