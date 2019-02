Primavera anticipata, arrivederci! Riecco il freddo e il gelo: le ultime previsioni meteo

Sono ora contate per questa piacevole fase di primavera anticipata che avvolge da giorni il nostro Paese. Le temperature miti e stabili di un febbraio fin troppo benevolo dal punto di vista climatico cederanno il passo ad una sorta di scossone russo-siberiano che si prepara a colpire l'Italia. Assisteremo al ritorno del freddo, con condizioni climatiche decisamente più consone al periodo invernale. Il termometro scenderà di diversi gradi su quasi tutta la penisola. Gli esperti meteo non escludono nuove nevicate fino a quote molto basse, specie nelle regioni più a sud.

Meteo, torna il freddo sull'Italia: ecco le previsioni

Ma ora vediamo le previsioni meteo nel dettaglio. Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che nella giornata di domani - venerdì 22 febbraio - l'alta pressione raggiungerà l'area scandinava e sposterà velocemente il suo asse verso le regioni baltiche. Questo suo spostamento innescherà una vera e propria "colata" d'aria gelida di origine russo-siberiana verso l'Italia, accompagnata da un forte rinforzo dei venti di bora e maestrale.

Nel tardo pomeriggio e verso sera, l'aria gelida comincerà ad interessare il medio e basso Adriatico dove le temperature cominceranno la loro inesorabile discesa. Il meteo sarà invece ancora piuttosto mite sul resto delle regioni. Ma fra sabato e domenica il freddo colpirà l'Italia con maggior incidenza sulle zone prima menzionate. Forti venti gelidi colpiranno le Marche, l'Abruzzo, il Molise e a scendere verso la Puglia e tutto il resto del Meridione, con un vero e proprio crollo termico con differenze intorno ai 14-15°C rispetto alle attuali miti temperature. Complice un peggioramento delle condizioni meteo, i valori diurni potrebbero rimanere inchiodati prossimi allo zero.

"Seppur in forma meno invadente, i venti gelidi si faranno comunque sentire anche sul resto d'Italia - avverte Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it -. Al Nord e su molte aree interne del Centro, la diminuzione delle temperature si avvertirà soprattutto di notte e in prima mattina con il ritorno del gelo notturno e dunque con valori ben sotto lo zero. Di giorno, invece, grazie al maggior irraggiamento soleare, il clima riuscirà parzialmente ad addolcirsi rispetto alla notte. Nonostante ciò, avremo comunque differenze prossime ai 7-8 gradi centigradi in meno rispetto a oggi".

Ultime previsioni meteo: cosa ci aspetta

Tempo previsto sull’Italia per dopodomani, sabato 23 febbraio 2019, e per i successivi quattro giorni. Le previsioni per domani sono emesse alle ore 06 UTC e successivamente aggiornate alle ore 12 UTC. Fonte: meteo Aeronautica militare.

Meteo sabato 23 febbraio 2019

Nord: Nubi basse e compatte sulle aree centroccidentali in dissolvimento durante la seconda parte della giornata; cielo generalmente sereno sulle restanti zone, con addensamenti relegati solamente a Piemonte e Liguria a partire dalla tarda mattinata.

Centro e Sardegna: Annuvolamenti compatti sull'Abruzzo con deboli precipitazioni, a carattere nevoso già a bassa quota; ampio soleggiamento e scarsa nuvolosità altrove.

Sud e Sicilia: condizioni di maltempo un po' ovunque con fenomeni deboli ma in intensificazione pomeridiana, più decisa su Calabria e Sicilia settentrionale, che risulteranno in prevalenza nevosi a partire da 100-200 metri.

Temperature: minime in flessione su regioni centrali adriatiche e nord-est, in aumento su Liguria e due isole maggiori, senza variazioni di rilievo altrove; massime in forte diminuzione su quasi tutto il territorio, stazionarie solo su Trentino-Alto Adige.

Venti: da moderati a forti nordorientali al centro e al sud con rinforzi dalla tarda mattinata; moderati orientali su Emilia-Romagna e triestino con rinforzi serali; da deboli a moderati da nord sulla Liguria; da deboli a variabili o al più orientali sul restante nord.

Mari: da agitati a molto agitati l'Adriatico centrale e meridionale, lo Ionio settentrionale, stretto di Sicilia, Tirreno centrale e meridionale; molto mossi i restanti bacini con moto ondoso in aumento.

Meteo domenica 24 febbraio 2019

Cielo molto nuvoloso al sud, con piogge e locali temporali su Sicilia e calabria in successiva attenuazione pomeridiana. Molte nubi anche su Piemonte, Lombardia, Liguria e su buona parte del Centro ma in rapido dissolvimento mattutino. Ampi spazi di sereno altrove.

Meteo lunedì 25 febbraio 2019

Annuvolamenti compatti su buona parte del sud ma in rapido dissolvimento dal pomeriggio, ad eccezione della Sicilia dove sono attese anche precipitazioni di debole intensità, prevalenza di ampie zone di sereno altrove.

Meteo martedì e mercoledì 26 e 27 febbraio 2019