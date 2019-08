Dorian terrorizza gli Usa, l'uragano di categoria 4 si abbatterà sulla Florida

L'uragano Dorian sta attraversando l'Atlantico seguito "a vista" dai satelliti, mentre la Florida si sta preparando a resistere all'arrivo della tempesta: le ultime previsioni stimano che l'uragano farà il proprio impatto sulla terraferma lunedì 2 settembre con una enorme forza distruttiva. Si stima infatti che si abbatterà sulla Florida come uragano di categoria 4 su 5.

Le ultime immagini del satellite GOES-East dell'ente americano per le ricerche sull'atmosfera e gli oceani (Noaa) mostrano l'uragano mentre si fa strada attraverso il Mar dei Caraibi. L'uragano Dorian dovrebbe raggiungere le Bahamas settentrionali durante il fine settimana, per poi colpire la Florida il 2 settembre. Tuttavia, lo stesso centro precisa che le previsioni sono soggette a modifiche man mano che la tempesta si sviluppa.

Il cono d'impatto pone in particolar osservazione l'area di West Palm Beach, Port Sant Lucie, ma anche Orlando e Miami. Preoccupazione altissima per Freeport a Grand Bahama.

"Sarà una tempesta così grande, brutta e intensa che - ovunque colpisca - causerà un danno catastrofico", ha dichiarato Bill Karins, meteorologo di NBC News.

Foto Noaa (Hurricane center)

In Florida è già stato dichiarato lo stato di emergenza e anche la first lady Melania Trump invita i concittadini a preparare un piano di evacuazione. In particolare si temono le piogge torrenziali e l'effetto dei venti di tempesta con il sensibile innalzamento della marea sulla costa orientale e pesanti inondazioni.

Se la situazione prevista dovesse rimare tale sarebbe il terzo anno consecutivo che un uragano distruttivo raggiunge la costa orientale degli USA. Dopo un lungo periodo di calma durato 12 anni l'uragano Harvey aveva raggiunto la costa del Texas come categoria 4 il 25 agosto 2017. Prima di Harvey era toccato a Wilma nel 2005 sul sud ovest della Florida.