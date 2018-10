Uragano Michael, devastazioni e vittime negli Stati Uniti: almeno 11 morti

L'uragano Michael, declassato a tempesta tropicale, ha causato la morte di almeno 11 persone da quando è approdato sulla costa della Florida mercoledì come un uragano di categoria 4, il più forte mai registrato nell'area. Lo riferiscono le autorità locali, che questa mattina hanno annunciato la morte di cinque persone legate al suo passaggio in Virginia.

"Cinque morti confermati correlati a Michael", ha scritto su Twitter il dipartimento per la gestione delle emergenze dello Stato di Virginia. Le autorità in Florida, Georgia e Carolina del Nord avevano precedentemente reso noto che almeno sei persone erano morte a causa della tempesta, tra cui una bambina di 11 anni, uccisa da una tettoia in metallo lanciata gettato in aria dalle raffiche di vento.

Sono quasi 400mila gli sfollati, mentre circa 1,5 milioni di persone in tutto il sud-est si sono svegliate senza energia.

Michael ha lasciato "una distruzione inimmaginabile. Molte vite sono state cambiate per sempre. Tante famiglie hanno perso tutto", ha affermato il governatore della Florida Rick Scot, aggiungendo chela Guardia costiera americana ha effettuato 10 missioni durante la notte, salvando almeno 27 persone.

Il presidente Donald Trump ha approvato i fondi di emergenza dichiarandosi pronto a fare il possibile per aiutare le vittime dell'uragano.

Michael da uragano è stato declassato alla categoria di tempesta tropicale, ma non per questo incute meno timore. All'indomani di una giornata di devastazione sulla costa della Florida, con case, strade e linee elettriche sommerse dalle acque, Michael è arrivato in Georgia con piogge torrenziali e venti a 115 km l'ora.

In Florida, dove Michael ha toccato terra da uragano categoria 4 sono state registrate raffiche di vento a 250 km l'ora.