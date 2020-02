Per l’inverno non è l'anno buono: un getto a 300 all'ora spazza via il freddo

Il freddo di questi giorni avrà vita breve: dopo l'irruzione fredda in arrivo una nuova fase di clima mite. Colpa (o merito, fate voi) di un grosso ciclone nord atlantico che porterà venti di tempesta sull'Europa centro settentrionale, sfiorando solo l'Italia. ​Un'autostrada di vento lanciata ad oltre 300 chilometri orari da ovest verso est tra i 9 e 10 mila metri di altitudine, perfetta per i piloti d’aereo per ridurre tempi e consumi.

Con l'arrivo di questa tempesta l'alta pressione sub tropicale sarà risucchiata verso il Mediterraneo centrale che porterà temperature nuovamente sopra la media in Italia.

Non mancheranno tuttavia infiltrazioni di aria umida atlantica che potrebbero portare qualche perturbazione. Ma vediamo nel dettaglio le tendenze per i prossimi giorni.

Meteo, le previsioni per il weekend

Temperature in aumento fin da domani Sabato 8 febbraio quando i cieli italiani saranno per lo più sgombri da nuvole. Domenica qualche nuvola sul Nordovest, Lombardia e Sardegna, temperature in ulteriore rialzo altrove.

La prossima settimana invece si preannuncia caratterizzata da una generale intensificazione dei venti che su alcune zone potranno risultare anche forti a causa del primo impulso della tempesta atlantica che sferzerà il Nordeuropa.

Sul Belpaese è previsto il transito di un primo impulso instabile con deboli precipitazioni sulle regioni tirreniche. Attenzione solo alle raffiche che potrebbero toccare gli 80 chilometri orari con burrasche al largo e mareggiate lungo le coste esposte.

La burrascata di vento prevista per lunedì sera sul Tirreno (Foto da Windy.com)